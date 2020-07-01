2020/07/01 | 19:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الشيخ جمال الضاري: لقد قال أبناء العراق الأصلاء كلمتهم منذ زمن بعيد حول ماجرى في الثورة العراقية الكبرى وأنزلوا الناس من قادة الثورة وأبطالها منازلهم

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