2020/07/01 | 19:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الشيخ جمال الضاري: قبيلة زوبع قدمت شيخها الشيخ ضاري المحمود قربانا للعراق وثورته ضد الاحتلال البريطاني قبل مائة عام فلا يزايد علينا أحدًا

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