2020/07/01 | 19:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الشيخ جمال الضاري: لو كان الخزعلي قد نسي فلا بد من تذكيره بأن قبيلة زوبع المجاهدة، قدمت للعراق خيرة أبنائها وهي تقاتل الإحتلال الأميركي الغاشم

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