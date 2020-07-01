مجلس الأمن الدولي يصادق بالإجماع على قرار بخصوص كورونا

2020/07/01 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت الرئاسة التونسية في بيان، بأن مجلس الأمن الدولي، صادق مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة إن ذلك يأتي بعد مسار تفاوضي طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه في صيغته التونسية في شهر مارس الماضي على أعضاء المجلس.

وينص القرار على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكن من إيصال المساعدات الإنسانية، كما يؤكد على أن حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره.

كم أن القرار ينص على "أن عدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة سيكون له من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين".

ويطالب هذا القرار أيضا بالسماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكلة عليها في مناطق النزاعات المختلفة.

يذكر أن المشروع التونسي قد لقي ترحابا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل الرئيس قيس سعيد وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول "الشقيقة والصديقة" حول المشروع الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا- فرنسيا.

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم ال

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاربعاء، عن تسجيل 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 181 في مدينة الصدر 6 حالات خلال الرصد الوبائي و175 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سج

بغداد اليوم - متابعة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 4387 إصابة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورو

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