نائب عراقي يدعو للكشف علميا عن اسباب ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في البلاد

2020/07/01 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو خلية الازمة النيابية، النائب كاطع الركابي، الاربعاء، للكشف علميا عن اسباب ارتفاع عدد...





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