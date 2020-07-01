الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

2020/07/01 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 14272 حالات.

في المقابل، شهد عدد الوفيات اليومية بالفيروس استقرارا بعد تسجيل 8 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 920 حالة.

وتماثل 143 مريضا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10040 شخصا.

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت الرئاسة التونسية في بيان، بأن مجلس الأمن الدولي، صادق مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة إن ذلك يأتي بعد مسار تفاوضي طويل

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاربعاء، عن تسجيل 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 181 في مدينة الصدر 6 حالات خلال الرصد الوبائي و175 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سج

بغداد اليوم - متابعة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 4387 إصابة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورو

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