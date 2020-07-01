لمواجهة حظر أسلحتها.. إيران تتحرّك في “الشرق الأوسط” ضد أميركا بهذه الطريقة

2020/07/01 | 19:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن #طهران «تستعد لصراع كبير مع #أميركا هذا الصيف، قبل (18 أكتوبر) المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء العقوبات على #إيران بشأن حظر الأسلحة.حيث أعدت خطة للعمل على عدة محاور».وأضافت،…

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