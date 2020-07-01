بحجة الدولار… الحكومة السورية ترفع أسعار السكر والرز

2020/07/01 | 19:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت #الحكومة_السورية، أسعار مادتي #الرز والسكر “المدعومة” بحجة أسعار صرف #الليرة_السورية أمام #الدولار.وأصبح سعر كيلو #السكر عبر “#البطاقة_الذكية” بـ 800 ليرة سورية بدلاً من 350 ليرة، والرز بـ 900 ليرة بدلاً من 400 ليرة.…

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