سجن في ولاية واشنطن يسجل 220 اصابة بفايروس كورونا بين السجناء والضباط

2020/07/01 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اظهرت نتائج الاختبارات ، الاربعاء ، حالات إيجابية لفايروس كورونا لحوالي 220 ضابطًا ونزيلًا في أحد سجون ولاية واشنطن ، والذي تضاعف تقريبًا منذ تقييد الحركة في المنشأة ذات الامن المتوسط .وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان وزراة الاصلاحيات والسجون جلبت الحرس الوطني الامريكي لاجراء عمليات الاختبار […]

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