2020/07/01 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الشيخ جمال الضاري: خرصات الخزعلي قد أستفزت أهلنا في جنوب العراق قبل أن يصلنا أذاها وهذا دليل واضح على إن لحمة العراقيين عصية على أجندات ذيول الأجنبي

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