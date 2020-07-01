صحة النجف تعلن احدث احصائية بالموقف الوبائي لكورونا في المحافظة

2020/07/01 | 19:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف الموقف الوبائي في المحافظة اليوم الاربعاء.واوضحت في بيان : اجرى مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف 565 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 165 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :- سبعون حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا .- خمس وتسعون حالة خاضعة للتحريات الوبائية .- التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :-( النجف - القطاع الشمالي )- حي الجامعة 12- حي الرحمة 12- حي النصر 8- حي النداء 6- حي السلام 5- حي الوفاء 5- حي النفط 3- حي الجمعية 3- حي المكرمة 3- حي الشهداء 2- حي الجزيرة 3- حي الميلاد 3- مجمع قنبر 1- حي المهندسين 1- مكتب الرشيد 1- الحيدرية 1- حي الغري 1- حي العسكري 1- حي الرسالة 1- قرية الغدير 1(النجف – القطاع الجنوبي )- حي العدالة 8- حي الاشتراكي 4- الرضوية 4- حي الانصار 4- الجديدة الرابعة 3- حي القدس 3- حي الصحة 3 - حي الغدير 1- حي الامام علي 1- الجديدة الاولى 1- حي الاسكان 1- حي الحسين 1- حي الزهراء 1- حي السعد 1- الجديدة الثانية 1- حي السواق 1- حي الامير 1- الشقق 1- حي القادسية 1( قطاع الكوفة )- مركز الكوفة 12- حي ميسان 6- شارع المطار 6- حي ميثم التمار 3- حي الجمهورية 1- البراكية 2- شارع المعمل 1- الرشادية 2- علوة الفحل 2- البو حداري 1- ال عيسى 1- قطاع العباسية 8- قطاع المشخاب 6-- من بين ألاصابات اعلاه (14) اصابة من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء : 50- الوفيات : 1- ذكر 71 سنة ( مضاعفات فايروس كورونا )- و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- مجموع الاصابات : 2483مجموع حالات الشفاء : 1196مجموع الوفيات : 45مجموع الراقدين : 1242مجموع الاصابات بين المنتسبين : 237

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