الخارجية الايرانية: سيتحقق السلام في سوريا

2020/07/01 | 19:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أن الاطراف الثلاثة أكدت في اجتماع استانا الافتراضي على استمرار التعاون لخفض التوتر في سوريا وتسهيل وصول المساعدات الانسانية، مشددا على ان السلام سيتحقق سوريا.وفي تغريدة له على تويتر بشأن الاجتاع الثلاثي الافتراضي للدول الضامنة في مفاوضات استانا، كتب محمد جواد ظريف: انتهى الآن […]

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