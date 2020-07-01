2020/07/01 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ست وفيات و٢٥٩ إصابة يومية جديدة بكورونا كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ست وفيات و٢٥٩ إصابة يومية جديدة بكورونا كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ست وفيات و٢٥٩ إصابة يومية جديدة بكورونا كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).