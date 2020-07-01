فلسطين تقرر إغلاق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام بسبب كورونا

2020/07/01 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إنه تقرر إغلاق كل محافظات الضفة ابتداء من صباح الجمعة ولمدة خمسة أيام، وستغلق جميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز.وأوضح ملحم أن إغلاق المحافظات يشمل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، مضيفا أن الحركة والتنقل في هذه المحافظات ممنوعان خلال الفترة المذكورة.ولفت إلى أن “الحكومة تدعو […]

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