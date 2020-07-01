اميركا “تستحوذ” على أغلب المعروض من عقار يستخدم لكورونا.. وسيبقى مفقودًا في الأسواق حتى أكتوبر!

2020/07/01 | 19:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أقدمت الولايات المتحدة، على شراء اغلب المعروض العالمي المتاح من عقار “Remdesivir” المستخدم لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.وبحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني، فأن “المسؤولين الأمريكيين اشتروا كل العرض المتاح من العقار للبيع لشهر يوليو، ونحو 90 % من كمية المتاح من هذا العقار للبيع لشهري آب وأيلول”.ويجري إنتاج Remdesivir ، […]

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