ايطاليا تقدم 5ر1 مليون يورو لدعم اللاجئين العراقيين بالأردن

2020/07/01 | 20:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وقعت الحكومة الايطالية اليوم مع برنامج الامم المتحدة الانمائي اتفاقية بقيمة 5ر1 مليون يورو لدمج ودعم اللاجئين العراقيين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم في الاردن.وتهدف الاتفاقية التي وقعها السفير الايطالي في العاصمة الاردنية عمان فابيو كاسيسي وممثلة البرنامج سارة فيرير-اوليفيلا الى توفير الفرصة للمجتمع العراقي في الأردن للاندماج بنشاط في حياة المجتمعات المحلية، وتحقيق التماسك الاجتماعي الأفضل والتكامل الاقتصادي .واكد السفير كاسيسي أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمالة بين المجتمعات الضعيفة وخلق فرص اقتصادية، مشيدا بدور الاردن في استقبال وخدمة اللاجئين العراقيين.وبين ان ذلك سيعزز الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة النفسية للنازحين العراقيين وتحسين المهارات المتعلقة بالعمل لمئات اللاجئين العراقيين والأردنيين وانشاء شركات وتوفير التدريب لهم.وقالت أوليفيلا ان هذا المشروع يعد في صميم برنامج النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادف الى تعزيز نهج شمولي للاعتماد على الذات والتماسك المجتمعي والمساعدة في تحقيق فرص كسب الرزق المستدامة، مشيرة الى ان المبادرة ستصل إلى 497 مستفيدا بشكل مباشر ونحو 2000 مستفيد بشكل غير مباشر.

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