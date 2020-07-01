اكتشاف مذهل.. نوع من الفطر يمنع تساقط الشعر!

2020/07/01 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اثبت مجموعة من العلماء انه يمكن لفطر ريشي ان يمنع عملية تساقط الشعر حتى عند الرجال المصابين بالصلع.ويزرع فطر Reishi في الصين واليابان وأمريكا الشمالية، وتُعدُّ عملية زراعة فطر ريشي عملية طويلة ومعقدة.وقال خبراء ان عدم الاهتمام بحل مشكلة تساقط الشعر لأنه لا يعود الى حالة خطيرة، ويرجع التساقط لعدة أسباب، […]

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