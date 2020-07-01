2020/07/01 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، استئناف الخطوط الجوية رحلاتها المباشرة إلى بريوت وفق شروط وضوابط، من بينها 100 دولار اضافية على كل مسافر عراقي تذهب إلى لبنان اجور فحص فيروس كورونا.وكشف وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي عودة استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع حلول تموز: الطيران العراقي يدشن رفع الاغلاق ويستأنف الرحلات إلى بيروت مع 100 دولار إضافية.. هل رفع تعهد “عدم العودة”؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع حلول تموز: الطيران العراقي يدشن رفع الاغلاق ويستأنف الرحلات إلى بيروت مع 100 دولار إضافية.. هل رفع تعهد “عدم العودة”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).