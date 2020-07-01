2020/07/01 | 20:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تكشف نتائج اللقاح (الأكثر تقدما في العالم) ضد كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تكشف نتائج اللقاح (الأكثر تقدما في العالم) ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تكشف نتائج اللقاح (الأكثر تقدما في العالم) ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).