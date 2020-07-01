جدل الهويات - العربي عقون

2020/07/01 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#العربي_عقون من ايجابيات موقع التواصل الاجتماعي أنه كشف الكثير مما يدور في الذهنيات وما يروج من أفكار ما كنا نعرفها ، هذا الموقع الفيسبوكي يمكن من خلاله اليوم رصد حركة الأفكار بحيث يمنح للباحثين وللدوائر المختصة فرصة متابعة حركة الأفكار هذه لفرزها ودرء الكثير من المخاطر التي تمهد لها.الحروب قبل أن تكون حروبا كانت أفكارا ثم تحولت إلى خطابات تجييش واستقطاب واصطفاف ألم يقل ذلك الشاعر(نصر بن سيار آخر ولاة الأ ......





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