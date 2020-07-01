الشمري: 8 معابر غير رسمية وراء اغراق الاسواق بالمحاصيل المستوردة

2020/07/01 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب سلام الشمري، الاربعاء، بان 8 معابر غير رسمية في اقليم كردستان وراء اغراق الاسواق بالمحاصيل المستوردة.وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،انه” وفق المعلومات المتوفرة هناك اكثر من 8 معابر غير رسمية في اقليم كردستان تتدفق من خلالها المواد والمحاصيل الزراعية التي ليس لها اي اجازة استيراد لافتا الى انه جرى […]

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