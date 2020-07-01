بينهم سعدون الدليمي وابو مهدي المهندس: الأول من تموز.. عيدميلاد جماعي لمعظم أجداد العراقيين.. ماذا تعرف عنه؟

2020/07/01 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يحتفل عدد كبير من العراقيين الذين تتراوح أعمارهم في السبعينات والستينات من عمرهم، بعيد ميلادهم اليوم الأول من تموز، في مصادفة طالما اثارت الاستغراب لدى الاجيال الحديثة.وفي مثل هذا اليوم من كل عام، الأول من تموز، تحتفل أغلب العائلات العراقية بأعياد ميلاد آبائهم وأجدادهم، الذي لايصادف موعد مولدهم الحقيقي، ويعود أصل […]

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