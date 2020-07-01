النقل تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة الى بيروت يوم غد الخميس

2020/07/01 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم الأربعاء، عن عودة استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار رفيق الحريري في بيروت ابتداءً من يوم غدٍ الخميس .وبين الوزير في باين تلقته “العهد نيوز” أنه “بعد التباحث مع الجانب اللبناني وادارات المطارين تم الاتفاق على […]

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