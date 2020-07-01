مستشار رئيس الوزراء يتحدث لـ”العهد” عن اجراء الانتخابات ودور التعداد السكاني

2020/07/01 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حين الهنداوي، اليوم الاربعاء، ان المنهاج الوزاري للكاظمي اكد على اجراء الانتخابات عادلة ونزيهة ونواصل الاعداد للانتخابات عبر استكمال قانون الانتخابات في البرلمان.وقال الهنداوي في حديث متلفز لقناة “العهد “، ” نطالب البرلمان باستكمال مشروع قانون الانتخابات واعداد الجداول الخاصة بالناخبين وندعو الى اجراء تعديلات على […]

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