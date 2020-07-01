والد غريزمان يقسو على مدرب برشلونة

2020/07/01 | 20:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجه آلان غريزمان، والد أنطوان نجم برشلونة الإسباني، انتقادات لكيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني، عقب مباراة أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من “الليغا”.ولم يدخل غريزمان أساسيا في مباراة فريقه الحالي (برشلونة) مع فريقه السابق (أتلتيكو) في مباراة الأمس، ودفع به المدرب إلى أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من […]

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