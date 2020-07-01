الاعمار تباشر بالتشغيل التجريبي لمشروع ماء العمارة الكبير في ميسان

2020/07/01 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأربعاء، المباشرة بالتشغيل التجريبي لمشروع ماء العمارة الكبير في محافظة ميسان تمهيداً لافتتاحه.

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