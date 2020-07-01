لبنان يحدد ضوابط وشروط صحية عشية استئناف الرحلات العراقية الى بيروت

2020/07/01 | 20:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وضعت السلطات اللبنانية عدة ضوابط وشروط صحية للمسافرين الوافدين الى لبنان وبينهم العراقيين.وقررت إستيفاء مبلغ (100) دولار عن كل مسافر مغادر من بغداد الى بيروت لاجراء فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا والذي سيتم في بيروت.كذلك ملئ المسافر الاستمارة الصادرة من وزارة الصحة اللبنانية قبل الوصول الى اراضيها اضافة الى حيازة المسافر بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامته في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية بإستثناء الدبلوماسين وأفراد المنظمات الدولية.وكان وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، أعلن اليوم الأربعاء، عن عودة استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار رفيق الحريري في بيروت ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وبواقع رحلتين مجدولتين اسبوعياً على ان يتم التزام المسافرين بالاجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين.ا

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