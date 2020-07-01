2020/07/01 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 2...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيطاليا.. 21 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيطاليا.. 21 حالة وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).