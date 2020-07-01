تحذير جديد من الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا

2020/07/01 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب على الجائحة.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف: "بعض الدول...



اتبعت نهجا يفتقر للتكامل.



هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

وأُصيب ما يزيد على 10.5 مليون شخص وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم بسبب مرض كوفيد-19 منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان في نفس المؤتمر الصحفي إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 34788 حالة.

وكانت إيطاليا أعلنت، يوم الاثنين، 6 وفيات جديدة بكورونا

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان الأمم المتحدة كانت أمس مسرحا لهزيمة سياسية لامريكا،، مؤكداً أن الأميركان من الناحية القانونية والسياسية والاخلاقية هزموا مرات عديدة وان جلسة الأمس كانت هزيمة جديدة لهم.

وفي كلمة له أمام

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الشرطة الايطالية، اليوم الأربعاء (1 تموز 2020)، عن عملية وصفتها بأنها أكبر عملية مصادرة للحبوب المخدرة، فيما أشارت الى أنها ضبطت ملايين الحبوب بعد أن صنعها تنظيم داعش في سوريا.

وذكرت الشرطة في بيان لها أوردته وسائل إعل

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