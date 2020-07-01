2020/07/01 | 20:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها المباشرة الى بيروت غداً الخميس وفق شروط وضوابط صحية مشددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 20:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها المباشرة الى بيروت غداً الخميس وفق شروط وضوابط صحية مشددة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها المباشرة الى بيروت غداً الخميس وفق شروط وضوابط صحية مشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).