فئتان من شباب العراق تناشدان الكاظمي..

2020/07/01 | 20:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد خريجو كليات العلوم ومهندسو الكهرباء في العراق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنظر الى قضية تعيينهم، فيما طالب آخرون ...

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