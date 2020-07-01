تسجيل 259 اصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في كوردستان

2020/07/01 | 20:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان خلال الشهر الاخير

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