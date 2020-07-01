“أردوغان” يهدد بإقفال مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

2020/07/01 | 20:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بفرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي، ووضع قواعد للتحكم بها أو إغلاقها، في حال لم تستجب إداراتها لطلبه في تعيين مندوبين لها في #تركيا.يأتي ذلك، في إطار الإجراءات…

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