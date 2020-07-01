الثّورة السّوريّة وتَغرُّب الجماعات غير السُّنّية

2020/07/01 | 20:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يُشير معارضون سوريون من خلفياتٍ غير عربية سُنّية، إلى الجرائم المُرتكَبة من الفصائل الجهادية ضد مجتمعاتهم الأهلية كسببٍ لانكفاء هذه المجتمعات عن الثورة، غالباً ما يتم تسخيف هذا التظلم عبر القول بأن السُّنّة العرب…

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