رفع السعر “المدعوم” للسكر والرز بأكثر من 100% ‎في سوريا

2020/07/01 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، السعر الرسمي”المدعوم” لمادتي السكر والرز بأكثر من 100%.وبموجب القرار الذي اقترحته المؤسسة السورية للتجارة ووافقت عليه اللجنة الاقتصادية، تم رفع سعر السكر الذي كان يباع عبر “البطاقة الذكية” بسعر 350 ليرة إلى 800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر الرز من 400 إلى 900 ليرة.وبموجب […]

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