2020/07/01 | 21:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد /الرصافة، اليوم الاربعاء، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغ عددها 341 حالة وكما يأتي :- الرصد الوبائي 31 حالة • قطاع البلديات الاول 14 حالة • قطاع البلديات الثاني 8 حالات • قطاع الرصافة حالتين • قطاع الصدر 6 حالات • قطاع المدائن حالة واحدة - 310 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية • مدينة الصدر 175 حالة ضمن محلات 555, 537, 557, 576, 535, 554, 549, 533, 551, 539, 571, 512, 543, 521, 517, 522, 548, 556, 540, 565,569, قطاعات 17, 45, 13, 23, 70, الزراعي • الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 608• الشعب 22 حالة محلة 319, 335, 327, 363, 317, 327, حي اور, البنوك• الكمالية حالتين محلة 759• الكرادة 5 حالات محلة 909, 905, • بغداد الجديدة 8 حالات محلة 721, 725, 735• الكفاح 4 حالات محلة 127, 111, 105• الكرخ الغزالية حالتين محلة 653, • باب الشيخ حالتين • الغدير حالتين محلة 712• سبع قصور حالتين محلة 361, شارع ابو علي • حي القاهرة 7 حالات محلة 313, 309, الزراعي• شارع المغرب حالتين محلة 306, 302• الجادرية حالة واحدة محلة 915• المعلمين حالة واحدة محلة 731• الرشاد حالة واحدة محلة 774• الكرخ الحرية حالة واحدة • حي اكد حالة واحدة محلة 758• حي النصر 3 حالات• حي الثورة حالة واحدة • البلديات 18 حالة محلة 728, 731, 738, 728, 774, • الحسينية 5 حالات محلة 201,222, المعامل• شارع فلسطين 4 حالات محلة 505• الاعظمية 5 حالات محلة 334, 318’312• زيونة حالتين محلة 712, 710• الطالبية حالة واحدة محلة 321• العبيدي 3 حالات محلة 768, 762, 752• المدائن 5 حالات محلة 104, جسر ديالى وقرية 10• الزعفرانية 5 حالات 950, 949, 958, 977• الكرخ البياع 4 حالات محلة 827, 817, • الامين 10 حالات محلة 737, 735, 731, 745• المشتل حالة واحدة محلة 751• الكريعات 3 حالات محلة 336

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تعلن تفاصيل الاصابات بكورونا اليوم وعددها 341 اصابة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تعلن تفاصيل الاصابات بكورونا اليوم وعددها 341 اصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).