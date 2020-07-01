2020/07/01 | 21:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة … انهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد وتعيين شخصية اخرى بديلة له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … انهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد وتعيين شخصية اخرى بديلة له) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة … انهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد وتعيين شخصية اخرى بديلة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).