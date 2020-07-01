اقتصاد مصر “موعود” بالرخاء.. اكتشاف بئر غاز في دلتا النيل بعد يوم من العثور على منجم ذهب “ضخم”

2020/07/01 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مصر، اليوم الاربعاء، اكتشاف أول بئر للغاز الطبيعي في دلتا النيل بالبحر المتوسط، حيث أعلنت شركة إيني الإيطالية، نجاح حفر أول بئر استكشافي فى منطقة امتياز شمال الحماد، وذلك بعد يومين من الاعلان عن اكتشاف اكبر منجم ذهب جديد باحتياط يقدر باكثر من مليون اونصة ذهب.وبينت الشركة أن “البئر يقع […]

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