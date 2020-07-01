بسبب كورونا …  “فولكسفاغن” تقرر عدم بناء مصنع في تركيا

2020/07/01 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قرر مصنع السيارات الألماني “فولكسفاغن” عدم بناء مصنع جديد في تركيا، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه العديد من شركات السيارات في العالم من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.وجاء ذلك في صحيفة “أوتومبيل فوخه” المتخصصة في صناعة السيارات، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادرها.وفي أكتوبر الماضي، علقت “فولكسفاغن” قرارا خاصا بالمصنع وسط […]

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