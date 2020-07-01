النقل تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى بيروت غداً الخميس

2020/07/01 | 21:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها الى بيروت ابتداء من يوم غد الخميس.

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