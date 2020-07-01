نادي الطلبة يضم لاعباً جديداً لصفوفه

2020/07/01 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن نادي الطلبة، ضم لاعب جديد لسفوفه لتمثيل كرة الانيق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “اللاعبين محمد زامل (لبه) وعلي لطيف وفراس فنجان، جددوا عقودهم مع الانيق”.وأضاف ان “اللاعب علي قاسم، وقع رسمياً للانيق قادماً من النجف”.يذكر ان النادي سبق وان جدد عقد سامال سعيد […]

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