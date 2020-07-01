2020/07/01 | 21:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها الى بيروت غداً وفق شروط وضوابط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها الى بيروت غداً وفق شروط وضوابط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها الى بيروت غداً وفق شروط وضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).