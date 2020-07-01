الإعلام العراقي يتحدث عن لقاء الكاظمي مع قيادات في الحشد

2020/07/01 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتمع مع قيادات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب....

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