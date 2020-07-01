قائد شرطة بابل يترأس الاجتماع الثاني للجنة ملف حصر السلاح بيد الدولة

2020/07/01 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، ترأس قائد الشرطة علي كوّة الزغيبي، الاجتماع الثاني للجنة ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "في إطار العمل بتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ، عقدت اللجنة الخاصة بملف حصر السلاح بيد الدولة اجتماعها الثاني اليوم الاربعاء ( 1 تموز 2020 ) ، على قاعة الاجتماعات بمقر قيادة شرطة بابل برئاسة اللواء الحقوقي على كوة الزغيبي قائد الشرطة وحضور أعضاء اللجنة".

واضاف البيان انه " تم خلاله مناقشة مستجدات مهام عمل اللجنة والتأكيد على إكمال المراحل الأولى منها وفق السقوف الزمنية التي حددتها وزارة الداخلية".

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