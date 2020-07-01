بومبيو: القانون الصيني الأمني الجديد الخاص بـ

2020/07/01 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن القانون الأمني الجديد الذي فرضته الصين على هونغ كونغ يمثل إهانة لجميع الدول، وإن واشنطن ستستمر في العمل بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ.

وقال بومبيو في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة قلقة للغاية على سلامة كل شخص في هونغ كونغ.



وأضاف أن المادة 38 من القانون تستهدف المخالفات التي ترتكب خارج هونغ كونغ وربما تشمل الأمريكيين، بحسب ما ذكر موقع "economictimes" الأمريكي.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة فرضت يوم الجمعة قيودا على تأشيرات الدخول لمسؤولين عن إنفاذ القانون في هونغ كونغ وأعلنت يوم الاثنين أنها ستنهي صادرات المعدات الدفاعية والاستخدام الثنائي للتكنولوجيا مع هونغ كونغ.

وقال بومبيو "هونغ كونغ الحرة كانت إحدى أكثر المدن المستقرة والمزدهرة والحيوية بالعالم.



أما الآن، ستكون مجرد مدينة أخرى يقودها الشيوعيون حيث سيخضع الناس لأهواء نخبة الحزب".

وأضاف "سنستمر في تطبيق توجيه الرئيس ترامب بإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ".

وأبدى بومبيو مخاوفه من جديد حيال ما وصفها "بالتقارير المقلقة للغاية" بشأن فرض الصين سياسة تعقيم إجباري لأقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وقال "ندعو جميع الدول، والمدافعين عن النساء، والجماعات الدينية، ومنظمات حقوق الإنسان للدفاع عن الكرامة الإنسانية الأساسية للشعب الصيني".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 34788 حالة.

وكانت إيطاليا أعلنت، يوم الاثنين، 6 وفيات جديدة بكورونا

بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب على الجائحة.

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان الأمم المتحدة كانت أمس مسرحا لهزيمة سياسية لامريكا،، مؤكداً أن الأميركان من الناحية القانونية والسياسية والاخلاقية هزموا مرات عديدة وان جلسة الأمس كانت هزيمة جديدة لهم.

وفي كلمة له أمام

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