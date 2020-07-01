6 مرشحين لخلافة كيكى ستين في برشلونة.. 3 أبناء للبارسا و3 عاطلين ينتظرون الإشارة

2020/07/01 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أصبح الإسبانى كيكي سيتين، مدرب برشلونة، في وضع لا يحسد عليه، بعد التعثر مجددا بالتعادل أمام أتلي...





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