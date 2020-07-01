المالية النيابية تكشف سبب تأخر اطلاق رواتب حزيران

2020/07/01 | 21:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعزت اللجنة المالية ، الاربعاء، سبب تأخر إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر حزيران، إلى غياب السيولة النقدية.وقال عضو اللجنة جمال أحمد كوجر في تصريح إن "سبب تأخر إطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران المنصرم، هو عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمينها".وأوضح أن "الموارد المتأتية إلى البلاد الشهر الماضي، بلغت أقل من مليارين ونصف المليار دولار تقريباً، بينما تحتاج البلاد إلى نحو خمسة مليارات ونصف المليار دولار، في سبيل تأمين الرواتب".

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