منع عجلات الحمل الثقيلة  من المرور بشوارع مدينة  كربلاء

2020/07/01 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..منعت محافظة كربلاء ، مساء الاربعاء، عجلات الحمل الثقيلة استخدام شوارع المناطق السكنية في المحافظة بعد إن تسببت بكسر أنابيب المياه الصالحة للشرب .وذكر نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) وجهنا “دوريات النجدة والمرور بمنع ومحاسبة عجلات الحمل الثقيلة استخدام […]

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