في تضارب مع النقل.. الطيران المدني يعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية

2020/07/01 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لغاية منتصف شهر تموز/يونيو الجاري.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعلن "استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الخامس عشر من تموز الجاري".

وأضاف أن "التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد".

وأشارت إلى "العمل على منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ،استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ويأتي هذا القرار متضارباً مع بيان لوزير النقل ناصر الشبلي صدرد قبل ساعات قليلة وأعلن فيه استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وبواقع رحلتين أسبوعياً بدءاً من يوم غد الخميس على أن يتم التزام المسافرين بالاجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين.

وعلقت الحكومة العراقية تسيير الرحلات الجوية الداخلية والخارجية منذ أذار/مارس الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واقتصرت الرحلات الجوية خلال تلك الفترة على تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في أنحاء العالم.



ووفق خبراء الصحة فإن تلك الرحلات فاقمت إصابات فيروس كورونا في البلاد.

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