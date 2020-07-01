الطيران المدني :استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد

2020/07/01 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الأربعاء ، استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد لغاية الخامس عشر من تموز الجاري.وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته /المعلومة/، ان “التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد”.واكدت انها […]

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